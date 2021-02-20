Россия дополнительно запустит три новые площадки по изготовлению препарата.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о площадках по производству вакцины "Спутник V". Об этом чиновница сообщила на правительственном совещании, посвященном обороту препаратов для профилактики коронавирусной инфекции. По информации от спикера, разработка НИЦ имени Гамалеи сейчас изготавливается на семи производственных площадках, но в России есть планы по запуску еще трех дополнительных площадок.

На сегодняшний день первая российская вакцина "Спутник V" производится на 7 площадках, еще предполагается 3 дополнительные площадки. Что касается второй вакцины "ЭпиВакКорона", то здесь уже есть два индустриальных партнера. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова: Россия до конца первого полугодия произведет 88 млн доз вакцин от коронавируса.

Видео: Правительство России