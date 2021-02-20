Голикова: Россия до конца первого полугодия произведет 88 млн доз вакцин от коронавируса

Показатель не учитывает изготовление вакцины "КовиВак".

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что до конца первого полугодия страна произведет 88 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом чиновница сообщила коллегам на правительственном совещании, посвященным обороту препаратов для профилактики COVID-19. Она подчеркнула, что в этой статистике пока что не учтены партии третьей зарегистрированной в РФ вакцины "КовиВак".

На сегодняшний день в целом в России доля вакцинированных граждан старше 60 лет составляет 45%. Но тем не менее мы считаем эти показатели еще недостаточными и просим регионы эту позицию наращивать еженедельно Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Мурашко: вакцина "Ковивак" показала свою эффективность и безопасность в ходе исследований.



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