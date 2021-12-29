Почти 5 тыс. "КовиВака" привезли в Петербург 14 января

На сегодняшний день запас вакцины в городе – более 870 тысяч комплектов доз.

В Петербург 14 января привезли 4950 комплектов доз вакцины "КовиВак" производства Центра имени Чумакова на склад ОАО "Фармбаза". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отметим, что всего в Петербург поступило свыше 4 млн доз вакцин — кроме "КовиВака", это "ЭпиВакКорона", "Спутник V" и "Спутник Лайт". На 14 января запас вакцины в городе – более 870 тысяч комплектов доз.

Напомним, что у 73 детей диагностировали коронавирусную инфекцию в детской многопрофильной больнице № 5 им. Филатова. Четверо ребят находятся в тяжелом состоянии, еще 69 — в состоянии средней степени тяжести. В пресс-службе уточнили, что среди тяжелых пациентов — дети с серьезными сопутствующими патологиями. В большинстве случаев болезнь протекает с респираторными проявлениями, в 15% — с пневмонией.

Добавим, что препарат "Спутник М" будет применяться для вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Двухкомпонентная вакцина вводится с интервалом в 21 день. Разработкой препарата занимались специалисты НИЦ имени Гамалеи, которые создали первую вакцину от коронавируса "Спутник V". Подростковая вакцина — это его версия, разбавленная в 5 раз.

Ранее стало известно, как в Петербурге будут вакцинировать детей. Родители перед вакцинацией должны заполнить анкету информированного согласия.

Фото: Piter.tv