Более 30% коек для пациентов ковида свободно в стационарах Петербурга

На склад ОАО "Фармбаза" поступило 4 950 комплектов доз вакцины "КовиВак" производства Центра имени Чумакова.

На 14 января в Петербурге развернуто 11 тыс. коек для госпитализации больных ковидом. Из них свободно 2 573 койки – это 32,2 процента от их общего количества. Об этом сообщил губернатор Петербурга на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания.

Так, в городе помощь оказывают 15 городских и 3 федеральных стационара. Для детей открыто 362 койки в детской больнице №5 имени Филатова и 15 коек в Петербургском педиатрическом медицинском университете Минздрава России. Первично привито 2 969 789 человек, из них 2 775 811 уже завершили цикл вакцинации.

По словам губернатора Петербурга, на склад ОАО "Фармбаза" поступило 4 950 комплектов доз вакцины "КовиВак" производства Центра имени Чумакова. На 14 января запас вакцины в городе – более 870 тыс. комплектов доз.

Ранее в Петербурге 73 ребенка лечатся от коронавируса в больнице им. Филатова. Четверо ребят находятся в тяжелом состоянии, еще 69 — в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Piter.tv