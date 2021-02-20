Центр Чумакова внесет предложения по расширению производства "КовиВак"

Айдар Ишмухаметов выступил на совещании по вопросу оборота препаратов для профилактики коронавирусной инфекции.

Научный центр имени Чумакова внесет кабинету министров собственные предложения по расширению производства "КовиВак". Об этом на правительственном совещании, посвященном обороту препаратов для профилактики коронавирусной инфекции сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

Расширение производства - принципиальный вопрос для развития. Понятно, что можно подойти несколькими способами. Необходимые дополнительные цеха можно создавать в центре Чумакова, можно также создавать с самого начала полный цикл на другой площадке... Это вопрос государственного решения Айдар Ишмухаметов, глава Центра имени Чумакова

Напомним, что ранее премьер-министр России рассказал, что Минздрав зарегистрировал третью отечественную вакцину от COVID-19. На этот раз чиновники одобрили использование препарата "КовиВак", разработанного Центром имени Чумакова. К середине марта в гражданский оборот поступит 120 тысяч доз вакцины.

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Видео: Правительство России