Специалисты оценили эффективность вакцины "КовиВак" от штамма "омикрон"

Эффективность составила более 60 процентов.

Эффективность вакцины от коронавируса "КовиВак", согласно предварительным результатам исследований, составила 62 процента. Об этом в интервью телевизионному каналу "Россия 24" заявил гендиректор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Наши исследования показали, что действительно, эффективность снижается, это порядка на сегодняшний день 62% по нашим данным, но это, еще раз говорю, предварительные данные. Айдар Ишмухаметов, глава Центра им. Чумакова

Вакцина "КовиВак" была зарегистрирована 20 февраля 2021 года. Поставки препарата в гражданский оборот начались 28 марта.

Сегодня стало известно, что министерство здравоохранения России одобрило проведение третьей фазы клинических испытаний "КовиВака" с участием несовершеннолетних. Исследования состоятся в Перми, Самаре, Электростали и Санкт-Петербурге. В испытаниях примут участие 1050 детей в возрасте от трех до 17 лет.

Ранее в Центре имени Гамалеи сообщили, что новые мутации коронавируса будут стремиться преодолевать иммунитет.

Фото: Piter.tv