В Центральном районе заметили свинью на поводке

Один из комментаторов вспомнил, что видел эту же хрюшку год назад.

В субботу, 24 июля, петербуржцы в Центральном районе заметили необычное домашнее животное - свинью. Об этом они рассказали в группе "Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте".

Пятнистая свинья прогуливалась вместе с хозяином на поводке. Пользователи в комментариях поделились на два лагеря. Одни убеждены, что животное очень милое и вся ситуация в целом. Другие считают, что подобное поведение хозяина выходит за рамки принятого. Один из комментаторов вспомнил, что видел эту же хрюшку год назад.

Недавно мы сообщали, что в Янино местный житель тащил барана за ногу по проезжей части. Животное сопротивлялось, но мужчина продолжал тянуть бедолагу по асфальту. В Сети пользователи ужаснулись отношением человека к животному. Они осудили жестокость мужчины.

Ранее Piter.tv писал, что во Всеволожске мужчина вынес бутылку коньяка в штанах из магазина.

Фото: Вконтакте / Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург