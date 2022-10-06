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Свинья разгуливала по улице Некрасова в Петербурге

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Животное хорошо знакомо жителям Центрального района.

Вечером среды, 5 октября, прохожие заметили в Центральном районе Петербурга пятнистую свинью внушительных размеров. Видео с гуляющим по улице Некрасова без хозяина животным разместили в соцсетях.

Многие не удивились променаду свиньи, поскольку встречают её уже не в первый раз. Беглянку зовут Дуся, она живет на 8-ой Советской улице. 

В прошлом году необычного питомца заметили в сквере Галины Старовойтовой. Как рассказала тогда хозяйка Дуси, свинка любит самостоятельно путешествовать по городу.

Ранее мы сообщили о том, что  черного дятла и ястреба спасли в Петербурге.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Даша Милойчикова)

Теги: животные, санкт-петербург, свинья, улица некрасова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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