Свинья разгуливала по улице Некрасова в Петербурге

Животное хорошо знакомо жителям Центрального района.

Вечером среды, 5 октября, прохожие заметили в Центральном районе Петербурга пятнистую свинью внушительных размеров. Видео с гуляющим по улице Некрасова без хозяина животным разместили в соцсетях.

Многие не удивились променаду свиньи, поскольку встречают её уже не в первый раз. Беглянку зовут Дуся, она живет на 8-ой Советской улице.

В прошлом году необычного питомца заметили в сквере Галины Старовойтовой. Как рассказала тогда хозяйка Дуси, свинка любит самостоятельно путешествовать по городу.

Ранее мы сообщили о том, что черного дятла и ястреба спасли в Петербурге.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Даша Милойчикова)