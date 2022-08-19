На шоссе у МКАД ловили огромную свинью

Животное выбежало на проезжую часть.

В четверг, 18 августа, движению машин на Дмитровском шоссе рядом с МКАД помешала крупная свинья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Известно, что животное выбежало прямо на проезжую часть и хаотично перемещалось по дороге. Как свинья оказалась на дороге установить не удалось.

В итоге парнокопытное удалось поймать. Агенство уточнило, что свинью временно поместили в приют для собак.

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