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На шоссе у МКАД ловили огромную свинью

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Животное выбежало на проезжую часть.

В четверг, 18 августа, движению машин на Дмитровском шоссе рядом с МКАД помешала крупная свинья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Известно, что животное выбежало прямо на проезжую часть и хаотично перемещалось по дороге. Как свинья оказалась на дороге установить не удалось.

В итоге парнокопытное удалось поймать. Агенство уточнило, что свинью временно поместили в приют для собак. 

Ранее мы сообщили о том, что похитителей ящерицы их Ленинградского зоопарка отправили в СИЗО.

Видео: ВКонтакте / Наш Долгопрудный, Москва • Новости

Теги: мкад, москва, происшествия, свинья
Категории: Лента новостей, Происшествия, Видео, Новости России,

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