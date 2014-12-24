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В Янино местный житель тащил барана за ногу по проезжей части
Сегодня, 13:24
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В Янино местный житель тащил барана за ногу по проезжей части

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Животное сопротивлялось, но мужчина продолжал тянуть бедолагу по асфальту.

Во Всеволожском районе Ленобласти местный житель тащил за ногу живого барана. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Необычную парочку встретили на одном из пешеходных переходов в Янино. Животное пыталось сопротивляться, но упертый мужчина продолжал волочить барана по асфальту. 

В Сети пользователи ужаснулись отношением человека к животному. Они осудили жестокость мужчины. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге убрали свалку бараньих шкур и потрохов после Курбан-байрама. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: баран в янино, жестокое отношение к животным, животные, тащил барана за ногу
Категории: Картина дня, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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