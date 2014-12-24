В Янино местный житель тащил барана за ногу по проезжей части

Животное сопротивлялось, но мужчина продолжал тянуть бедолагу по асфальту.

Во Всеволожском районе Ленобласти местный житель тащил за ногу живого барана. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Необычную парочку встретили на одном из пешеходных переходов в Янино. Животное пыталось сопротивляться, но упертый мужчина продолжал волочить барана по асфальту.

В Сети пользователи ужаснулись отношением человека к животному. Они осудили жестокость мужчины.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге убрали свалку бараньих шкур и потрохов после Курбан-байрама.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург