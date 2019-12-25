Свалка образовалась в Большой Каменке.

В Петербурге убрали свалку бараньих шкур и потрохов после Курбан-байрама. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на комитет по благоустройству города.

Свалку обнаружили жители Большой Каменки. Под кустами, недалеко от пункта приема оплаты ЗСД, образовалась свалка из бараньих шкур, копыт, головы и потрохов. Петербуржцы предполагают, что свалку создали продавцы мяса из Средней Азии, которые в Большой Каменке разводят овец.

Ранее мы писали, что в этом году Курбан-байрам в Петербурге отмечают в онлайн-формате из-за коронавируса.

Фото: pexels.com