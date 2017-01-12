Во Всеволожске мужчина вынес бутылку коньяка в штанах из магазина

В субботу, 24 июля, во Всеволожске из магазина на Колтушском шоссе, 98, мужчина украл спиртной напиток. Об это рассказали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".
На кадрах видео мужчина в синем пиджаке заходит в отдел со спиртным. По информации Мегаполиса, злоумышленник украл коньяк марки Meukow, цена которого составляет 3 300 рублей. Затем мужчина берет алкоголь со стеллажа и прячет его в штанах, после этого он активно разглядывает остальной ассортимент. По словам свидетелей, в магазине был второй вор, которого заметили сотрудницы магазина. Ему пришлось вернуть украденное.
Ранее мы сообщали, что петербуржцы сняли на видео клубы черного дыма рядом с Октябрьской набережной.
Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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