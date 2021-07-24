Петербуржцы сняли на видео клубы черного дыма рядом с Октябрьской набережной

По словам очевидцев, клубы дыма поднимаются в районе "Лондон Молла".

В субботу, 24 июля, петербуржцы сняли на видео клубы черного дыма между Дальневосточным и Октябрьской набережной. Об этом они сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

По словам очевидцев, клубы дыма поднимаются в районе "Лондон Молла". Один из комментаторов предположил, что могло загореться: "Судя по фото это там где куча незаконных свалок. Возможно одна из них и загорелась". Известно, что пожар уже потушен. Подробности произошедшего устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

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