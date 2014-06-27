В Ленобласти 15-летняя школьница забеременела от официанта

Молодой человек уверяет, что их отношения развивались по обоюдному согласию.

В Кингисеппском районе 15-летняя девушка ждет ребенка от 20-летнего молодого человека. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Школьница обратилась в больницу им. Прохорова к акушерке. Гинеколог диагностировала у девочки беременность. Выяснилось, что пациентка состояла в интимных отношениях с 20-летним юношей, который работает официантом. Полицейские возбудили уголовное дело против молодого человека по статье "половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста".

Задержанный уверяет, что близость с девушкой происходила по взаимному согласию. Школьница сама приходила к нему домой.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в подъезде дома по Красносельскому шоссе 12-летний мальчик три дня насиловал 10-летнюю девочку.

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