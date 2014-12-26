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В сети вышел трейлер фильма "Свинья" с Николасом Кейджем

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Премьера состоится в США 16 июля.

В сети вышел трейлер драматического фильма "Свинья" режиссера Майкла Сарноски. Главную роль сыграл американский актер Николас Кейдж.

Сюжет фильма рассказывает про охотника за трюфелями. Он живет вместе со своей любимой свиньей в Орегонской лесной глуши, пока ее не похищают неизвестные. Охотник отправляется на ее поиски. Его также ожидает встреча со своим прошлым.

"Свинья" выйдет в американском прокате 16 июля.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер нового мультсериала про приключения Чипа и Дейла.

Видео: YouTube / ONE Media

Теги: драма, николас кейдж, свинья, трейлер
Категории: Кино, Культура, Лента новостей,

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