В сети вышел трейлер фильма "Свинья" с Николасом Кейджем

Премьера состоится в США 16 июля.

В сети вышел трейлер драматического фильма "Свинья" режиссера Майкла Сарноски. Главную роль сыграл американский актер Николас Кейдж.

Сюжет фильма рассказывает про охотника за трюфелями. Он живет вместе со своей любимой свиньей в Орегонской лесной глуши, пока ее не похищают неизвестные. Охотник отправляется на ее поиски. Его также ожидает встреча со своим прошлым.

"Свинья" выйдет в американском прокате 16 июля.

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Видео: YouTube / ONE Media