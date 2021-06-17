Вышел тизер нового мультсериала про приключения Чипа и Дейла

Предполагается, что сюжет не будет завязан на спасательных операциях, которые были в оригинальном шоу.

Disney+ выпустил тизер нового мультсериала "Жизнь в парке" про бурундуков Чипа и Дейла. Предполагается, что сюжет нового шоу не будет завязан на спасательных операциях, о которых рассказывается в оригинальном мультике.

Нервный и беспокойный Чип и непринужденный мечтатель Дейл — идеальная пара: они лучшие друзья и сводят друг друга с ума. Говорится в описании к ролику

В новом мультсериале бурундуки будут противостоять хулиганам и охотиться за желудями. Судя по тизеру, кроме Чипа и Дейла на экране появятся и другие персонажи Disney – Плуто и бульдог Батч. При этом Рокфора и Гаечки не будет в новом шоу. Персонажи мультсериала не будут разговаривать.

Впервые Чип и Дейл появились в мультфильме "Рядовой Плуто" 1943 года и после стали героями еще 23 анимационных лент. Бурундуки четыре раза были номинированы на "Оскар" за шоу 1947 года "Чип и Дейл". Позже пара стала заглавными персонажами сериала 1989 года "Чип и Дейл спешат на помощь".

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Видео: YouTube / Disney Plus