Полнометражный мультфильм "Маша и Медведь" выпустят к 2025 году

Создатели хотят сохранить ключевые ценности мультика – взаимоотношения родителя и ребенка, дружбу, музыку и юмор.

Создатели анимационного проекта "Маша и Медведь" анонсировали выпуск четырех тематических мини-фильмов по мотивам оригинального мультсериала. Мультики выйдут до 2024 года, а к 2025 году планируется выход полнометражного мультфильма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе студии Animaccord.

Все новые проекты будут ориентированы на семейную аудиторию. При этом создатели "Маши и Медведя" хотят привлечь более широкую возрастную категорию детей, включая тинейджеров. В новых проектах сохранятся ключевые ценности мультфильма – взаимоотношения родителя и ребенка, дружба, музыка и юмор.

Согласно производственным планам студии, первый тематический мини-фильм под названием "Маша и Медведь: Повелитель льда" представят в период новогодних праздников 2021-2022 гг. Он будет продолжительностью 22 минуты.

Параллельно создатели будут работать над новым классическим сезоном мультсериала.

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Фото: Instagram / mashaandthebear