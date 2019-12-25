"Союзмультфильм" отмечает 85-летний юбилей

За всю историю своего существования студия выпустила более 1,5 тысяч мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках.

Киностудии "Союзмультфильм" 10 июня исполнилось 85. Знаменитая "фабрика анимации" была создана в 1936 году приказом главного управления кинофотопромышленности. Об этом сообщила пресс-служба "Союзмультфильма".

За всю историю своего существования студия выпустила более 1,5 тысяч мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках. Здесь создали свои знаменитые произведения такие режиссеры и художники как Валентина и Зинаида Брумберг, Иван Иванов-Вано, Лев Атаманов, Федор Хитрук, Борис Дежкин, Инесса Ковалевская, Леонид Шварцман, Борис Степанцев, Роман Качанов, Вячеслав Котеночкин и другие.

На озвучании картин "Союзмультфильма" работали Аркадий Райкин, Фаина Раневская, Юрий Никулин, Леонид Броневой, Алексей Баталов, Людмила Гурченко, Валентин Гафт, Евгений Евстигнеев, Владимир Этуш, Олег Табаков Геннадий Хазанов и другие.

Картины "золотой коллекции" "Союзмультфильма" стали неотъемлемой частью культурного наследия нашей страны: невероятно добрые, глубокие, наполненные мудростью, эти сюжеты и в наши дни не теряют своей актуальности. Ольга Любимова, министр культуры РФ

Сегодня "Союзмультфильм", сохраняя свои богатые традиции, продолжает активно развиваться.

В апреле из-за новых правил YouTube "Союзмультфильм" лишился порядка 40 млн рублей доходов.

Фото: ВКонтакте / Союзмультфильм