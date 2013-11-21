Из-за новых правил YouTube "Союзмультфильм" лишился порядка 40 млн рублей доходов

Предполагается, что студия осталась без половины прибыли.

Из-за новых правил видеохостинга YouTube студия "Союзмультфильм" лишилась порядка 40 млн рублей доходов. Об этом в интервью РБК заявила председатель правления студии Юлиана Слащева. Она отметила, что падение доходов произошло менее чем за год – теперь студия удалила некоторое количество своих проектов со своего канала для того, чтобы продвигать контент на других платформах.

Половины доходов студии от платформы "Союзмультфильм" не досчитался из-за новых правил YouTube, которые усложнили показ рекламы детям. Кроме того, в поиске сервиса всё ещё содержатся пиратские записи, отвлекающие внимание пользователей, отметила Слащева.

Кстати, "Простоквашино" стал самым просматриваемым мультсериалом на Youtube-канале "Союзмультфильма". В этом году каналу на хостинге исполняется три года.

С 14 апреля студия "Союзмультфильм" выпустит сериал по мотивам короткометражки "Чучело-Мяучело".

Фото: ВКонтакте / Союзмультфильм