"Простоквашино" стал самым просматриваемым мультсериалом на Youtube "Союзмультфильма"

В этом году YouTube-каналу "Союзмультфильма" исполняется три года.

Youtube-канал киностудии "Союзмультфильм", который в мае 2021 года отметит 3 года со дня запуска, собрал более миллиарда просмотров. Самым просматриваемым мультфильмом канала стал мультсериал "Простоквашино" - один из сборников серий этого популярного проекта собрал более 35 миллионов просмотров. Об этом сообщила пресс-служба "Союзмультфильма".

На втором месте по просмотрам оказался "Ну, погоди!" (22 миллиона просмотров), на третьем – "Оранжевая корова" (более 17 миллионов.

Также в топе просмотров – классические и новые короткометражные мультфильмы – "Лентяйка Василиса", "Как кричит крокодил", "Даша и Людоед", серия "Обезьянки", "Антошка".

"Союзмультфильм" выпустит художественный фильм о Чебурашке.

Фото: Союзмультфильм