"Союзмультфильм" выпустит художественный фильм о Чебурашке

Киностудия "Союзмультфильм" выпустит полнометражный художественный фильм, главным героем которого станет Чебурашка. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на слова председателя правления киностудии Юлианы Слащевой.
Известно, что Чебурашку создадут с применением современных компьютерных технологий. Персонажа интегрируют в фильм методом совмещения Full CG.
По жанру картина будет семейной комедией. Сценарий напишут авторы трилогии "Последний Богатырь". Режиссерское кресло займет Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний Богатырь"). В настоящий момент сюжет находится в разработке.
Начало съемок запланировано на этот год. Выход картины ожидается в 2023 году.
Ранее "Союзмультфильм" выбрал голос для Котенка из перезапуска "Ну, погоди!".
Фото: кадр из мультфильма "Чебурашка" (1972)
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