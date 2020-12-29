"Союзмультфильм" выпустит художественный фильм о Чебурашке

Премьера запланирована на 2023 год.

Киностудия "Союзмультфильм" выпустит полнометражный художественный фильм, главным героем которого станет Чебурашка. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на слова председателя правления киностудии Юлианы Слащевой.

Известно, что Чебурашку создадут с применением современных компьютерных технологий. Персонажа интегрируют в фильм методом совмещения Full CG.

По жанру картина будет семейной комедией. Сценарий напишут авторы трилогии "Последний Богатырь". Режиссерское кресло займет Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний Богатырь"). В настоящий момент сюжет находится в разработке.

Начало съемок запланировано на этот год. Выход картины ожидается в 2023 году.

Ранее "Союзмультфильм" выбрал голос для Котенка из перезапуска "Ну, погоди!".

Фото: кадр из мультфильма "Чебурашка" (1972)