"Союзмультфильм" выбрал голос для Котенка из перезапуска "Ну, погоди!"

Нового героя озвучит юный москвич Эван Котляров.

"Союзмультфильм" определился с выбором голоса для Котенка из перезапуска мультсериала "Ну, погоди!". Нового героя озвучит юный москвич Эван Котляров. Об этом сообщила пресс-служба киностудии.

Принять участие в кастинге мог любой желающий в возрасте от 6 лет. Для этого нужно было записать одну или несколько фраз Котенка на видео и сделать пост в Instagram или "ВКонтакте" с хештегом #ХочувНуПогоди. Всего на рассмотрение поступило более тысячи заявок.

По мнению генерального продюсера "Союзмультфильма" Юлии Осетинской, именно Эвану удалось лучше всего передать характер милого и отважного персонажа. Главной отличительной чертой Котенка является способность оказываться "не в то время не в том месте".

Премьера нового "Ну, погоди!" состоится зимой 2021 года. Зайца озвучит телеведущий Дмитрий Хрусталев. Волк заговорит голосом Гарика Харламова. Первый цикл легендарной комедии будет называться "Ну, погоди! Каникулы".

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Видео: Telegram / РИА Новости