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"Союзмультфильм" выпустит сериал по мотивам "Чучела-Мяучела"
Сегодня, 14:12
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Alena_Zinovieva

"Союзмультфильм" выпустит сериал по мотивам "Чучела-Мяучела"

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Премьера состоится на сервисе Premier 14 апреля.

Студия "Союзмультфильм" выпустит сериал по мотивам короткометражки "Чучело-Мяучело". Премьера состоится на сервисе Premier 14 апреля. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Сериал состоит из 52 эпизодов. История расскажет о девочке и ее волшебном коте.  Чудеса в мультсериале будут случаться невпопад, поэтому героям предстоит проявить творческий подход, чтобы разрешить все удивительные ситуации.

"Наш сериал, как и его классический предшественник, рассказывает о том, что главное чудо – в дружбе, творчестве, взаимной поддержке, доброте", - отметила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Сериал рассчитан на младшую аудиторию. Главные роли в нем озвучили актер Михаил Башкатов и участница шоу "Голос" Алиса Смирнова.

Ранее мы писали, что "Союзмультфильм" выпустит художественный фильм о Чебурашке.

Фото: Союзмультфильм / Premier

Теги: союзмультфильм, чучело-мяучело
Категории: Культура, Новости России, Лента новостей,

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