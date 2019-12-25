"Союзмультфильм" выпустит сериал по мотивам "Чучела-Мяучела"

Премьера состоится на сервисе Premier 14 апреля.

Студия "Союзмультфильм" выпустит сериал по мотивам короткометражки "Чучело-Мяучело". Премьера состоится на сервисе Premier 14 апреля. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Сериал состоит из 52 эпизодов. История расскажет о девочке и ее волшебном коте. Чудеса в мультсериале будут случаться невпопад, поэтому героям предстоит проявить творческий подход, чтобы разрешить все удивительные ситуации.

"Наш сериал, как и его классический предшественник, рассказывает о том, что главное чудо – в дружбе, творчестве, взаимной поддержке, доброте", - отметила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Сериал рассчитан на младшую аудиторию. Главные роли в нем озвучили актер Михаил Башкатов и участница шоу "Голос" Алиса Смирнова.

Ранее мы писали, что "Союзмультфильм" выпустит художественный фильм о Чебурашке.

Фото: Союзмультфильм / Premier