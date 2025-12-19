В ЦБ сообщили о снижении дефицита кадров в России

Нехватка кадров сохраняется у предприятий сельского хозяйства и обрабатывающих производств в России.

В Центральном банке России сообщили о снижении дефицита профессиональных кадров на территории страны за четвертый квартал 2025 года. Соответствующие материалы государственный финансовый орган опубликовал в социальных сетях. Специалисты объяснили, что нехватка сотрудников фиксируется в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности. При этом обеспеченность отечественных предприятий работниками остается на низком уровне.

Дефицит кадров в четвертом квартале продолжал постепенно сокращаться, однако обеспеченность работниками все еще остается крайне низкой по сравнению с периодом до 2022 года. исследование от ЦБ РФ

В третьем квартале прошлого года показатель находился на уровне минус 25,1, а во втором - минус 27,5 пункта. За периоды с 2020 по 2022 года обеспеченность трудовыми кадрами в России оценивалась экспертами на уровне минус 6,4 пункта и минус 14,8-14,4 соответственно. В конце 2024 наблюдался показатель, который достиг уровня в минус 31,0 пункта. В Центробанке заметили, что оценка обеспеченности работниками в четвертом квартале составила минус 23.2 пункта. Таким образом ситуация близка к значениям 2023 года.

Розничная торговля испытывает кадровый дефицит в Петербурге.

