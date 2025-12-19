Розничная торговля испытывает кадровый дефицит в Петербурге

Исследование выявило тенденцию роста уровня заработной платы, предложенной компаниями в попытке компенсировать нехватку кадров и усилить конкуренцию за профессионалов.

Сервис по поиску работы hh.ru представил итоги анализа рынка труда за 2025 год, подтвердившие значительный недостаток трудовых ресурсов в отрасли розничной торговли. Особенно остро эта проблема проявилась в Петербурге: среднее количество резюме на каждую вакансию в ретейле в течение прошлого года составило всего 2,3, показывая серьёзные трудности работодателей в поиске нужных специалистов.

Исследование выявило тенденцию роста уровня заработной платы, предложенной компаниями в попытке компенсировать нехватку кадров и усилить конкуренцию за профессионалов. Так, средняя ставка зарплаты в январе стартовала с отметки в 66,3 тысячи рублей, увеличившись к декабрю до 71,8 тысячи рублей, демонстрируя общий прирост в размере 8%. Любопытно отметить, что ожидание потенциальными работниками средней заработной платы оставалось на уровне порядка 70 тысяч рублей, и ближе к концу года уровень предложений работодателей уверенно превысил желания соискателей.

Активность сектора розничной торговли в Питере оставалась стабильно высокой в течение всего 2025 года, о чём свидетельствуют опубликованные данные о публикации более 110 тысяч вакансий. Наибольший дефицит кадров наблюдался в самом начале года, когда соотношение числа резюме к числу вакансий опускалось до минимальных значений — всего 1,8 резюме на одну вакансию. К финальному этапу года положение немного улучшилось, поднявшись до показателя 2,8 резюме на одно предложение работодателя. Несмотря на некоторые улучшения, заметный разрыв между спросом на трудовые ресурсы и предложением рабочей силы продолжает сохраняться.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург занял второе место по объёму трат на видеоигры в РФ.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)