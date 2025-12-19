Петербург занял второе место по объёму трат на видеоигры в РФ

Исследование также показало, что 72% опрошенных петербуржцев играют в видеоигры в той или иной форме, причем 41% делают это ежедневно.

Петербург занял второе место по объему расходов на видеоигры среди российских мегаполисов в 2025 году. Исследование "Гейминг в России 2026", проведенное Организацией развития видеоигровой индустрии (РВИ) и Аналитическим центром НАФИ, показало, что жители города потратили на игры 5,2 миллиарда рублей. Первое место заняла Москва.

Исследование также показало, что 72% опрошенных петербуржцев играют в видеоигры в той или иной форме, причем 41% делают это ежедневно. Однако средний годовой расход на одного игрока оказался одним из самых низких в стране — всего 4 858 рублей. Исследователи связывают это с широким выбором альтернативных видов досуга в культурной столице.

Самым популярным устройством для игр стали мобильные телефоны — ими пользуется около 70% жителей Санкт-Петербурга. Компьютер или ноутбук выбирают 54% респондентов, а домашними консолями владеют лишь 7% игроков.

Популярными жанрами видеоигр среди петербуржцев являются головоломки (41%), шутеры (29%) и стратегии (25%). Среди мобильных приложений наиболее востребованными также остаются головоломки, на которые приходится 63% предпочтений. Аналитики отметили, что в регионах интерес к играм зачастую выше из-за ограниченности оффлайн-развлечений, что подчеркивает значительный потенциал развития игровой индустрии вне столичных городов.

Ранее мы сообщили о том, что почти для 40% петербуржцев важен личный успех.

Фото: Pxhere