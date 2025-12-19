Почти для 40% петербуржцев важен личный успех

Половина опрошенных (52%) отдают предпочтение общим результатам команды.

Исследование сервиса по поиску работы SuperJob показало, что женщины склонны предпочитать работу в команде, в то время как мужчины чаще стремятся достичь индивидуальных успехов. Опрос проводился среди представителей трудоспособного населения, имеющих опыт взаимодействия в рабочих коллективах.

Для жителей Петербурга личный успех важен для 38% респондентов, в то время как половина опрошенных (52%) отдают предпочтение общим результатам команды. Гендерные различия проявляются в том, что среди мужчин стремление к индивидуальным достижениям встречается чаще (41%), нежели среди женщин (35%).

С возрастом ориентация на личные успехи уменьшается, а значимость общих достижений возрастает. Напротив, увеличение зарплаты ведет к снижению важности индивидуального успеха и повышению внимания к командным показателям. Возможно, это объясняется тем, что среди высокооплачиваемых сотрудников преобладают руководители, чьи цели связаны с результатами всей команды.

Ранее мы сообщили о том, что важность похвалы от руководства отметили 37% работающих петербуржцев.

Фото: Pxhere