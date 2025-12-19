Важность похвалы от руководства отметили 37% работающих петербуржцев

Образовательный уровень оказывает влияние на восприятие мотивации.

Исследование сервиса по поиску работы SuperJob показало отношение работников из Петербурга к мотивации: роль критики и поощрения со стороны начальства. Так, 4 из 10 опрошенных считают, что развитие профессиональных качеств зависит преимущественно от внутреннего желания совершенствоваться, не нуждаясь в оценочных комментариях руководителя. Каждый третий респондент (37%) указал на значимость позитивных отзывов начальника как действенного стимула, тогда как доля тех, кому важна конструктивная критика, оказалась значительно меньше – всего 8%.

Среди женщин заметно больше сторонников положительной оценки труда руководством (45%), нежели среди мужчин (29%). Представители сильного пола чаще связывают эффективность своей работы с внутренними факторами.

Возрастные различия также проявились ярко: респонденты младше 35 лет оценивают положительное подкрепление как значимый фактор роста продуктивности менее часто (33%), чем старшая возрастная группа (48%). Напротив, стремление получать полезные рекомендации путем объективной критики уменьшается с годами: молодежь обращает внимание на нее в два раза чаще (12%), чем зрелые специалисты (5%).

Образовательный уровень оказывает влияние на восприятие мотивации: выпускники вузов чаще руководствуются желанием развиваться самостоятельно (48%), в отличие от выпускников средних специальных учебных заведений, предпочитающих одобрение коллег и начальников (44%).

Наконец, финансовое положение горожан тоже отражается на восприятии внешнего стимулирования. Сотрудники с доходом выше 150 тыс. руб./мес. выделили полезность адекватной критики вдвое чаще остальных групп (13%), однако менее склоняются считать собственное желание совершенствоваться главным фактором успеха (всего 31%).

Фото: Piter.TV