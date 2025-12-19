Участвовать в крещенских купаниях планируют 14% петербуржцев

Большинство участников опроса – около 60% – признались, что никогда раньше не окунались в прорубь на праздник Крещения.

Согласно исследованию, проведенному сервисом по поиску работы SuperJob, которое охватило представителей трудоспособного населения Петербурга, традиционные крещенские купания планируют поддержать 14% жителей города: из них 11% уже ранее принимали участие в таком мероприятии, тогда как остальные 3% намерены совершить погружение впервые.

Отмечается, что мужчины чаще поддерживают данную практику: 15% мужчин собираются принять участие в праздничных мероприятиях, в то время как доля женщин составляет лишь 7%. Чаще всего желание окунуться в ледяную воду выражают молодые люди возрастом до 35 лет: каждый шестой утверждает, что совершает подобные купания ежегодно, а 3% намереваются испытать обряд в первый раз именно в этом году.

Большинство участников опроса – около 60% – признались, что никогда раньше не окунались в прорубь на праздник Крещения. А примерно 7% отметили, что перестали соблюдать традицию из-за различных обстоятельств: состояние здоровья ("после болезни опасно"), отсутствие удобных мест для купания или личные опасения риска для здоровья.

Фото: Piter.TV