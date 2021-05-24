В Бурятии "черные лесорубы" удирали от лесников задним ходом

Одному из нарушителей удалось скрыться.

В Бурятии "черные лесорубы" пытались уйти от погони сотрудников лесоохраны. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Республиканское агентство лесного хозяйства.

По данным ведомства, во время патрулирования территории лесники услышали звук бензопилы. Когда они подъехали ближе к заинтересовавшему их месту, то обнаружили там двух мужчин, которые занимались незаконным срубом деревьев. "Черные лесорубы", заметив сотрудников лесоохраны, быстро сели в свой "УАЗ" и попытались скрыться.

Лесники перегородили дорогу машиной, однако нарушителей это вовсе не смутило, и они ехали задним ходом, надеясь оторваться. На развилке мужчины решили все же развернуть автомобиль и, протаранив машину лесников, продолжили отступление. из сообщения РАЛХ

Лесникам удалось задержать водителя уазика, его напарнику удалось скрыться. Пойманным нарушителем оказался местный житель.

Согласно данным РАЛХ, причиненный лесному фонду ущерб составил более 115 тысяч рублей. В отношении виновного составлены протоколы за незаконную рубку и нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Ранее в Новороссийске полицейские задержали осквернителей мемориала "Малая Земля".

Видео: Youtube/Newbur видео