В Новороссийске полицейские задержали осквернителей мемориала "Малая Земля"

На них были составлены административные материалы по статье "мелкое хулиганство".

Полицейские Новороссийска задержали осквернителей мемориал "Малая Земля". Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службеГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, ими оказались юноша и девушка 2000 и 1999 года рождения соответственно.

В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого зафиксировано, как молодой человек снимает с себя одежду и присаживается на воинский мемориал. В это время на камеру мобильного телефона его снимает девушка. Далее мужчина разбивает о стену "Малой Земли" стеклянную бутылку, комментируя свои действия с использованием нецензурной лексики. Свою выходку он поясняет как "психотерапия".

После совершенных действий и выкладывания ролика в интернет мужчина удалил свой аккаунт в социальной сети.

В отношении указанных лиц были составлены административные материалы по статье "мелкое хулиганство". Материалы переданы в суд для принятия решения.

Ранее в Калининграде мужчина осквернил мемориал павшим в годы войны.

Видео: ВК/Типичный Краснодар