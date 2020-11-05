В Калининграде мужчина осквернил мемориал павшим в годы войны

Подозреваемый справил нужду на мемориал погибшим солдатам.

В Калининграде мужчина осквернил мемориал павшим в годы ВОВ. Об этом рассказали представители пресс-службы Следственного комитета России. По данным надзорного ведомства, местный житель совершил преступление 21 мая на братской могиле советским солдатам. В его отношении возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 244 УК РФ.

Личность мужчины, осквернившего место воинского захоронения, в кратчайшие сроки установлена сотрудниками полиции. Им оказался 31-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. С ним в настоящее время работают следователи. пресс-служба СК РФ по региону

Инцидент произошел в микрорайоне Чкаловск. Ранее по социальным сетям распространился ролик, на котором видно, что мужчина справляет нужду прямо на мемориальный комплекс. Злоумышленник прибыл в Калининград из Кемеровской области. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

Напомним, что братская могила в Чкаловске образовалась в ходе боевых действий апреля 1945 года. Позже туда же захоронили военных, погибших от ран в больницах. В могиле находится свыше двух тысяч человек, включая пятерых Героев СССР. Мемориал признан объектом культурного наследия муниципального значения.

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