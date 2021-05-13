Ирина Волк рассказала о расследовании против экс-сотрудника Минсельхоза региона.

Бывший чиновник в Красноярском крае незаконно вырубил лес на 110 млн рублей. Об этом сообщил журналисты телеканала "360" со ссылкой на заявление официального представителя МВД России Ирину Волк. По данным надзорного ведомства, экс-сотрудник министерства сельского хозяйства по региону вместе с сообщниками обвиняется в нелегальной вырубке леса под видом санитарной обработки. В общей сложности от действий мошенников государство лишилось 42,5 тысяч деревьев.

Представители закона задержали подозреваемых в марте текущего года. Преступления совершались в период с 2018 по 2019 года. Фигурантами уголовного дела стали три человека. По версии следствия, они использовали служебное положение, подготовив подложную документацию.

Использовали акты обследований, содержащие недостоверные сведения о повреждении деревьев вследствие пожаров или заселения вредителей. Для осуществления противоправной деятельности фигуранты заключили договор оказания услуг по валке леса с фирмой, директором которой являлся один из участников группы. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

После этого специалисты вышли еще на трех членов группировки. Речь идет о представителе фирмы-подрядчика, владельце компании и бывшем сотруднике профильного министерства. Все они арестованы.

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Фото и видео: МВД России