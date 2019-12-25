МВД пресекло аферу с продажей поддельных "Камазов"

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Сотрудники правоохранительных органов в пяти регионах РФ раскрыли аферу с продажей "поддельных" грузовиков "Камаз". Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, группа лиц подозревается в хищении одного миллиарда рублей, также сообщается о задержании трех человек. Им уже предъявлены обвинения по статье УК РФ "Мошенничество".

По данным следствия, с января 2014 года группа людей от имени дилеров "Камаза" занималась похищением средств покупателей. Они продавали российские грузовики, которые были изготовлены их ремкомплектов, выдавая их за оригинальные автомобили. По словам Волк, в "Камазы" злоумышленники устанавливали двигатели, запрещенный к эксплуатации на территории РФ. Паспорта ТС также были "липовые".

Деятельность участников организованной группы также нанесла ущерб ПАО "Камаз", так как под маркой официального производителя на российский рынок поступили нелегально произведенные автомобили заведомо низкого качества. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

В настоящее время устанавливаются все возможные эпизоды и соучастники преступления.

Ранее петербургские оперативники задержали подозреваемых в обмане пенсионеров на 2,5 млн рублей.

Фото: pixabay.com

