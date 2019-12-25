Петербургские оперативники задержали подозреваемых в обмане пенсионеров на 2,5 млн рублей

Злоумышленники представлялись родственниками своих жертв.

Полиция задержала троих участников организованной группы, которые подозреваются в мошенничестве в отношении пенсионеров. Злоумышленники звонили пожилым людям на домашний телефон. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мошенники представлялись близкими родственниками пенсионеров и рассказывали о том, что попали в ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, им необходимы деньги.

На данный момент установлена причастность злоумышленников к двум преступлениям. Жертвами стали петербуржцы, которые живут на шоссе Революции и Среднеохтинском проспекте. Ущерб составил 2,5 млн рублей. Двум задержанным 41 год, одному — 53.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция задержала мошенников, которые незаконно получали кредиты на бизнес.

Фото: Piter.TV