Полиция задержала мошенников, которые незаконно получали кредиты на бизнес

Организация предоставляла неверные сведения о своих финансах.

Оперативники экономической полиции ГУ МВД России задержали руководство группы компаний-перевозчиков по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Злоумышленники вступили в сговор с сотрудниками банка, заключали кредитные договоры на финансирование хозяйственной деятельности фирмы. В учреждение они предоставляли недостоверные сведения о реальном финансовом состоянии организации.

Деньги, взятые в кредит, они возвращать не собирались. В общей сложности они взяли около 8 млн рублей.

Полицейские задержали 43-летнего владельца компаний, которые занимаются перевозками. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Также под надзорам находятся директора компаний. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге у задержанных телефонных мошенников изъяли 14 млн рублей.

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