В Петербурге у задержанных телефонных мошенников изъяли 14 млн рублей

Мошенники представлялись сотрудниками финансовых организаций.

Полиция Петербурга и Ленобласти раскрыла схему по хищению денежных средств с банковских счетов граждан. Жертвы злоумышленников общались со лжеработниками финансовых организаций и переводили свои накопления. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По версии полиции, мошенники использовали для звонков сервис подмены абонентского номера. Они использовали данные, которые ранее похитили у клиентов различных банков. Похищенные обманным путем деньги злоумышленники обналичивали и обменивали на криптовалюту. Один звонок мог принести от 100 тыс. рублей до 1,5 млн рублей.

Роли в организованной группе были четко распределены. Часть "сотрудников" находилась в Москве. Офис в Петербурге был на проспекте Космонавтов.

Сотрудники полиции задержали 13 участников группы, среди них есть женщины. Под стражей оставили четырех человек, остальные — под подпиской о невыезде.

Во время обысков были изъяты 14 млн рублей, деньги в иностранной валюте, мобильные телефоны, банковские карты и "Мерседес".

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО