В Буркина-Фасо не планируют создавать российскую военную базу

Кассум Кулибали рассказал о стремлении бороться с террористами.

Речи о создании российской военной базы на территории Буркина-Фасо не идет. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "РИА Новости" сделал местный министр обороны и по делам ветеранов африканской страны Кассум Кулибали. Чиновник ответил на соответствующий вопрос от журналистов. Иностранец заметил, что государству требуется получить необходимые денежные средства для того, чтобы иметь возможность самостоятельно проводить боевые действия. Он добавил, что армии сложно позволит другим солдатам "умирать за нас", поэтому они хотят вести борьбу самостоятельно.

Речь идет не о приглашении иностранных войск или создании баз. Не думаю, что это может решить проблему (терроризма - ред). Мы сами знаем, что на самом деле происходит на нашей земле. Кассум Кулибали, министр по обороне Буркина-Фасо

Министр рассказал о новой концепции "добровольцев для защиты Родины". Речь идет о формировании небольших групп из местного населения для борьбы с международными террористами в регионе. Сейчас такая инициатива воплощается в жизнь, разрабатываются юридические нормы. Кассум Кулибали призвал от коллег убедиться в том, что эти люди смогут обращаться с оружием и соблюдать права человека.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости