Блинкен заявил, что США выделят $362 млн на борьбу с голодом по линии USAID

Американские власти дополнительно направят 362 миллиона долларов для укрепления продовольственной безопасности в Гаити и 11 странах африканского региона. Соответствующее заявление на заседании Совета Безопасности ООН, посвященного продовольственной безопасности в мире, сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Чиновник пояснил, что одной из причин голода являются вооруженные конфликты. В том числе это условие актуально для Судана, Йемена и Мьянмы. По версии руководителя Госдепа, именно сражения, насильственные действия и массовые беспорядки примели эти государства к тому, что в 2022 году с крайним голодом столкнулись 117 миллионов человек.
Сегодня я объявляю дополнительно о выделении $362 млн. Эти деньги пойдут на обеспечение питательной едой беременных женщин, а также на помощь фермерам в выращивании более стойких и разнообразных культур.
Энтони Блинкен, госсекретарь Госдепа США
Энтони Блинкен добавил, что если мировое сообщество не предпримет никаких действий, то в 2024 году Буркина-Фасо, Южный Судан и Сомали могут столкнуться с голодом.
Блинкен заявил о поддержке давления ECOWAS на Нигер.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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