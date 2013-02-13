Блинкен заявил о поддержке давления ECOWAS на Нигер

В Госдепе США оценили сценарии развития ситуации в Нигере.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о поддержке усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в отношении Нигера, в том числе и силового давления на вооруженных мятежников. Однако руководитель внешнеполитического ведомства не стал публично говорить о военных действиях в отношении страны. Соответствующий вопрос иностранному дипломату задали журналисты на брифинге в штаб-квартире ООН.Эксперт пояснил, что Вашингтон поддерживает усилия международных союзников и тесно работает с заинтересованными в мирном урегулировании ситуации в регионе странами.

Я не буду забегать вперед в плане нынешней ситуации. Но ECOWAS ясно заявило об ожидании возвращения конституционного порядка и продолжения демократического процесса, оказании давления на тех, кто несет ответственность за нарушение демократического порядка. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В США серьезно относятся к заверениям Китая по вопросам вооружения.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций