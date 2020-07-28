  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:58
84
lesjasap
Код вставки плеера

В Брюсселе задержали бросавшего "коктейли Молотова" в здание парламента

0 0

Мужчина в соцсетях заявил о своем намерении устроить акцию протеста у парламента Бельгии.

В Брюсселе задержали бросавшего "коктейли Молотова" в здание федерального парламента. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала RTBF. По данным СМИ, полиция поймала мужчину, который кидал  тару с зажигательной смесью.

В правоохранительных органах рассказали, что задержанному гражданину 36 лет. По предварительной информации он связан с крайне левыми политическими партиями Бельгии. Атака на парламент произошла вечером 27 июля. До нападения подозреваемый был замечен спецслужбами страны в социальных сетях. Гражданин угрожал провести акцию около парламента. Ему не удалось нанести ведомству серьезного материального ущерба.

В Екатеринбурге парень с коктейлем Молотова украл из магазина 2 бутылки водки.

Видео: YouTube / Lasse Burholt

Теги: бельгия, брюссель, коктейль молотова, парламент
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии