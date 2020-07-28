В Брюсселе задержали бросавшего "коктейли Молотова" в здание парламента

В Брюсселе задержали бросавшего "коктейли Молотова" в здание федерального парламента. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала RTBF. По данным СМИ, полиция поймала мужчину, который кидал тару с зажигательной смесью.
В правоохранительных органах рассказали, что задержанному гражданину 36 лет. По предварительной информации он связан с крайне левыми политическими партиями Бельгии. Атака на парламент произошла вечером 27 июля. До нападения подозреваемый был замечен спецслужбами страны в социальных сетях. Гражданин угрожал провести акцию около парламента. Ему не удалось нанести ведомству серьезного материального ущерба.
В Екатеринбурге парень с коктейлем Молотова украл из магазина 2 бутылки водки.
Видео: YouTube / Lasse Burholt
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все