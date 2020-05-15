В Екатеринбурге парень с коктейлем Молотова украл из магазина 2 бутылки водки

Мужчина сам чуть не подгорел, упав в огонь.

В Екатеринбурге мужчина с горящим коктейлем Молотова украл 2 бутылки водки.

В сети появилось видео с камер видеонаблюдения одного из супермаркетов Екатеринбурга. На видео парень в красной толстовке, черной балаклаве зашел в магазин и поджег коктейль Молотова. После чего злоумышленник прошел в алкогольный отдел, взял 2 бутылки водки и скрылся. Перед уходом он бросил зажигательную смесь на пол и упал в нее. Но смог быстро вскочить и скрыться.

Камеры уличного наблюдения зафиксировали момент, как на улице к нему присоединилась его компания. Как стало известно, грабитель уже найден и задержан. Им оказался 25-летний местный житель. На него возбуждено уголовное дело по статье "разбой".

Видео: ekb-security