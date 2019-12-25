Лондон введет санкции против главного банка РФ.

В Британии заявили о планах ввести санкции против Сбербанка как только в силу вступит новый закон о санкциях. Такое заявление на заседании местного парламента сделала глава по иностранным делам Элизабет Трасс. Чиновница добавила, что Лондон вводит экономические ограничения в отношении кредитных организаций "Открытие", Совкомбанка и ВЭБа.

Как только этот закон вступит в силу, мы применим его в отношении Сбербанка – крупнейшего банка России. Элизабет Трасс, глава МИД Великобритании

Напомним, что Элизабет Трасс представила парламенту два новых законопроекта. Один из них дает Британии новые основания для введения антироссийских санкций по финансовому сектору. Речь идет, в том числе, о запрете на проведение клиринговых расчетов в фунтах стерлингов (местной национальной валюте).

Глава МИД Британии: компаниям РФ запретят доступ на рынок капитала страны.

Фото: YouTube / The Sun