  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Глава МИД Британии: компаниям РФ запретят доступ на рынок капитала страны
Сегодня, 7:01
147
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Глава МИД Британии: компаниям РФ запретят доступ на рынок капитала страны

0 0

Элизабет Трасс представила новый пакет финансовых санкций в парламенте.

Великобритания запретит доступ к рынку капитала всем российским компаниям. Об этом на заседании местного парламента рассказала глава иностранных дел Элизабет Трасс. Чиновница рассказала законодателям о новом пакете антироссийских санкций. Ограничения затронут финансовый сектор РФ.

Мы изолируем все российские компании, это более 3 миллионов предприятий, от рынка капитала Великобритании. Такие глобальные гиганты, как "Газпром", не смогут выпускать долговые обязательства в Лондоне.

Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Напомним, что ранее в Москве начали делать ответные шаги на вводимые западные санкции. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в РФ длительный период велась планомерная подготовка к возможным экономическим ограничениям, даже с самыми тяжелыми. Пресс-секретарь президента уточнил, что в России будет выстраиваться реакция с точки зрения целесообразности и национальных интересов страны.

Глава британского МИД: Ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО.

Фото: YouTube / The Sun 

Теги: великобритания, капитал, мид, элизабет трасс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии