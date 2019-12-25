Глава МИД Британии: компаниям РФ запретят доступ на рынок капитала страны

Элизабет Трасс представила новый пакет финансовых санкций в парламенте.

Великобритания запретит доступ к рынку капитала всем российским компаниям. Об этом на заседании местного парламента рассказала глава иностранных дел Элизабет Трасс. Чиновница рассказала законодателям о новом пакете антироссийских санкций. Ограничения затронут финансовый сектор РФ.

Мы изолируем все российские компании, это более 3 миллионов предприятий, от рынка капитала Великобритании. Такие глобальные гиганты, как "Газпром", не смогут выпускать долговые обязательства в Лондоне. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Напомним, что ранее в Москве начали делать ответные шаги на вводимые западные санкции. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в РФ длительный период велась планомерная подготовка к возможным экономическим ограничениям, даже с самыми тяжелыми. Пресс-секретарь президента уточнил, что в России будет выстраиваться реакция с точки зрения целесообразности и национальных интересов страны.

Глава британского МИД: Ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО.

Фото: YouTube / The Sun