Глава британского МИД: Ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО

Она заявила, что британские власти борются за украинцев.

Глава МИД Британии Лиз Трасс рассказала, как ситуация на Украине может отразиться на других странах. Об этом она заявила в эфире телеканала Sky News.

По словам Трасс, британские власти борются за украинцев, их суверенитет и право на самоопределение. Она отметила, что нынешний конфликт касается свободы и демократии в Европе.

Если мы не остановим Путина на Украине, под угрозой окажутся другие: страны Балтии, Польша, Молдова. Это может вылиться конфликтом с НАТО, а мы не хотим этого. Лиз Трасс, глава МИД Британии

Ранее Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным переговоры России и Украины в Белоруссии.

Видео: Twitter / Trevor Phillips on Sunday