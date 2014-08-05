Глава британского МИД: Ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО

Глава МИД Британии Лиз Трасс рассказала, как ситуация на Украине может отразиться на других странах. Об этом она заявила в эфире телеканала Sky News.
По словам Трасс, британские власти борются за украинцев, их суверенитет и право на самоопределение. Она отметила, что нынешний конфликт касается свободы и демократии в Европе.
Если мы не остановим Путина на Украине, под угрозой окажутся другие: страны Балтии, Польша, Молдова. Это может вылиться конфликтом с НАТО, а мы не хотим этого.
Лиз Трасс, глава МИД Британии
Ранее Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным переговоры России и Украины в Белоруссии.
Видео: Twitter / Trevor Phillips on Sunday
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