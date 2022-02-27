Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным переговоры России и Украины в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о предложении провести переговоры между Россией и Украиной в своей стране. Его слова приводит Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко заявил, что пару дней назад ему звонил президент России Владимир Путин по вопросу организации переговоров с украинской стороной. Позже российский лидер сообщил ему, что Украина отказалась от переговоров в Белоруссии.
Вчера поздно вечером на меня начали выходить украинцы с элиты. Суть: станьте между на нами!
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее мы сообщали, что Лукашенко проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию Белоруссии.
Видео: Telegram / Пул Первого
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