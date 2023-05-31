В Британии заявили о падении импорта из России почти на 100%

В Великобритании заявили о падении показателей импорта из России практически на 100 процентов. Соответствующее заявление сделал заместитель главы министерства по иностранным делам Соединенного королевства Стивен Даути. Иностранный чиновник из Лондона выступил в Палате общин (нижней палате) местного парламента. Он уточнил перед законодатлями страны, что показатель снизился после начала специальной военной операции операции и введения коллективным Западом санкционного давления.
Самые последние данные показывают, что британский импорт из России и экспорт в Россию упал на 99,6% и 87,6% соответственно по сравнению с 2021 годом.
Стивен Даути, эксперт
