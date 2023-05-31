  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Британии заявили о падении импорта из России почти на 100%
Сегодня, 14:44
83
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Британии заявили о падении импорта из России почти на 100%

0 0

Стивен Даути объяснил ситуацию ведением Россией СВО и санкциями.

В Великобритании заявили о падении показателей импорта из России практически на 100 процентов. Соответствующее заявление сделал заместитель главы министерства по иностранным делам Соединенного королевства Стивен Даути. Иностранный чиновник из Лондона выступил в Палате общин (нижней палате) местного парламента. Он уточнил перед законодатлями страны, что  показатель снизился после начала специальной военной операции операции и введения коллективным Западом санкционного давления.

Самые последние данные показывают, что британский импорт из России и экспорт в Россию упал на 99,6% и 87,6% соответственно по сравнению с 2021 годом.

Стивен Даути, эксперт

В Британии резко ответили на слова Медведева о Зеленском.

Фото: YouTube / Daily NEWS

Теги: великобритания, импорт, палата общин, стивен даути
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии