В Британии заявили о готовности годами поддерживать Украину, если потребуется

Оливер Дауден призвал мир обезопасить себя от угроз ИИ.

Великобритания готова годами поддерживать украинские власти в противостоянии с Россией в том случае, если это будет необходимо. Соответствующее заявление сделал британский вице-премьер Оливер Дауден в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный чиновник пояснил, что также значимую часть выступления следует уделить развитию искусственного интеллекта. В Лондоне считают, что такая технология определяет будущее мира, а также изменит принципы управления государствами и построения отношений между ними, работу ООН.

Пока этого не произойдет, Соединенное Королевство будет стоять бок о бок с Украиной. Чего бы это ни стоило. Неделями, месяцами, если потребуется - годами...агрессия не может и не должна вознаграждаться. Оливер Дауден, вице-премьер Британии

Великобритания призывает как можно быстрее согласовать принципы регулирования применения этой технологии для того, чтобы свести к минимуму риски, которые потенциально создает для человечества ИИ.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций