BBC выпустит шоу о существах из "Фантастических тварей"

Ожидается, что первый эпизод выйдет в 2020 году.

Подразделение телеканала BBC Natural History хочет выпустить документальный сериал о существах из франшизы "Фантастические твари". Об этом сообщает портал Comicbook.

Уже известно, что шоу будет называться "Фантастические твари: естественная история". Его ведущим станет актер и продюсер Стивен Фрай. Ожидается, что первый эпизод выйдет уже в 2020 году. Создатели сериала заявили, что хотят исследовать происхождение и историю мифических существ из мира, созданного писательницей Джоан Роулинг.

Третья часть фильма "Фантастические твари и где они обитают" появится в прокате 12 ноября 2021 года. Режиссером картины стал Дэвид Йейтс. Первый фильм вышел на большие экраны в 2016 году, второй появился в 2018 году. Во франшизе снимаются Эдди Редмэйн, Джонни Депп, Кэтрин Уотерстон, Джуд Лоу и другие известные актеры.

Ранее мы писали, что экс-стриптизерша хочет отсудить у Дженнифер Лопес 40 млн долларов.

Фото: кадры из фильма "Фантастические твари и где они обитают"