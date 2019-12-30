Экс-стриптизерша подала иск к Дженнифер Лопес на 40 млн долларов

Женщина недовольна, что ее образ стал прототипом героини фильма "Стриптизерши".

Бывшая стриптизерша Саманта Барбаш подала иск к компаниям STX Entertainment, Gloria Sanchez Productions и Nuyorican Productions, которые основала Дженнифер Лопес. Женщина требует выплатить ей 40 млн долларов за клевету. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В частности, она недовольна, что ее образ стал прототипом героини фильма "Стриптизерши". Барбаш отметила, что в картине присутствуют точные детали, а в придуманных эпизодах ее изобразили "отвратительно безответственно". Женщина считает, что фильм может навредить ее репутации салона красоты и кроме денежной компенсации требует наложить запрет на показ кинокартины. Отмечается, что указанная в иске сумма в два раза превышает бюджет фильма.

Фильм "Стриптизерши" вышел в прокат в сентябре 2019 года и на данный момент собрал 157 млн долларов. Танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого известные финансисты с Уолл-Стрит, привыкли к большим заработкам и роскошной жизни. Однако после финансового кризиса 2008 года посетителей стало заметно меньше. Тяжелые времена требуют отчаянных мер, и бывшие танцовщицы решаются на авантюрный шаг.

В фильме, основанном на статье Джессики Преслер "Реванш стриптизерш", сыграли Дженнифер Лопес, Констанс Ву, Джулия Стайлз и другие актеры. К слову, его производством занимались все три компании Джей Ло.

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Видео: YouTube / iVideos